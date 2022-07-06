Захарова сравнила заявление Блинкена с песней Бритни Спирс

Захарова обратилась к Блинкену, отметив, что его заявление похоже на слова из песни Спирс «Baby One More Time», и процитировала припев композиции. Сама она ответила словами из англоязычной песни собственного сочинения под названием «June Song». В композиции говорится о том, что «июнь закончился, твоя власть слабеет, и я улечу от этой лжи».