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58 минут назад

Захарова сравнила заявление о встрече Блинкена и Лаврова песней Бритни Спирс

Lenta.ruиещё 3

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым с песней певицы Бритни Спирс. Комментарий она написала в своем Telegram-канале.

Захарова сравнила заявление Блинкена с песней Бритни Спирс
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Захарова обратилась к Блинкену, отметив, что его заявление похоже на слова из песни Спирс «Baby One More Time», и процитировала припев композиции. Сама она ответила словами из англоязычной песни собственного сочинения под названием «June Song». В композиции говорится о том, что «июнь закончился, твоя власть слабеет, и я улечу от этой лжи».

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Ранее Блинкен заявил, что Россия должна дать основания для организации встречи госсекретаря с Сергеем Лавровым. По словам американского чиновника, на данный момент Вашингтон не считает подобный контакт уместным.

Политика,Энтони Блинкен,Мария Захарова,Сергей Лавров,Бритни Спирс,МИД России,
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