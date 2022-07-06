РФ ответила на призыв США исключить страну из спортивных организаций

Призыв США и их союзников отстранить РФ от участия в международных спортивных мероприятиях политизирован и является примером нечестной конкуренции. Об этом говорится в опубликованном во вторник комментарии посольства России в США.

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"Обратили внимание на очередной русофобский выпад со стороны США и их сателлитов, которые не оставляют попыток ограничить российское участие в спортивных мероприятиях. Делается это под надуманным предлогом о якобы нарушении нами международных обязательств и попрании прав человека в контексте специальной военной операции на Украине", - указывается в комментарии, размещенном на странице посольства в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

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"Рассматриваем данный шаг как политизированный и имеющий целью, как здесь выражаются, "сдержать" нашу страну. При этом очевидно, что Украина - лишь повод. Гонения на российских атлетов начались задолго до нынешних событий. Это часть нелепой кампании по "отмене" России", - отметили в российской дипмиссии.

"Действия коллективного Запада - очередной пример нечестной конкуренции с целью лишить российских спортсменов возможности состязаться на равных с соперниками из других государств", - указали в посольстве РФ. "Подчеркиваем, что спорт должен оставаться вне политики. Использование его в качестве инструмента давления и для сведения счетов прямо нарушает базовые принципы олимпийского движения, противоречит духу состязательности и здоровой конкуренции", - заключили в диппредставительстве.

Ранее во вторник на сайте Госдепартамента было опубликовано заявление, в котором США и их партнеры призвали приостановить членство национальных органов управления спортом России и Белоруссии в международных спортивных федерациях из-за специальной военной операции на Украине. Помимо США, под документом подписались представители Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии, Южной Кореи и Японии.