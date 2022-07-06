Алиханов назвал способ добиться снятия блокады Калининграда

Ситуация с запретом транзита груза в Калининграде доказывает, что спокойным разговором от собеседника ничего не добиться, нужно применять угрозы. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, сообщает РИА Новости.
«К сожалению, мы находимся сейчас вообще эмоционально в мире в состоянии таком, что только угрозами ответных действий можно чего-то реально добиваться», — сказал он и добавил, что тихий разговор до собеседника «не доходит» и выразил сожаление по этому поводу.
Алиханов подчеркнул, российская сторона пытается вернуть разговор касательно снятия запрета транзита грузов через Литву в «экономико логистический ракурс». По его словам, именно в этом ракурсе нужно доходчиво объяснить Европейскому союзу реальное положение дел, и этим они и занимаются.
«Мне кажется, нас услышали, мы уже близки к разрешению», — заявил губернатор.
Европейский союз с начала апреля установил запрет на пропуск грузового автотранспорта, зарегистрированного в России. Для товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Литва объявила запрет на перевозку всех грузов, попавших в санкционный список ЕС. Вильнюс уведомил Калининградскую область о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, которые в сумме составляют около 50% всего транзита в регион.