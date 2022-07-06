Алиханов назвал способ добиться снятия блокады Калининграда

Ситуация с запретом транзита груза в Калининграде доказывает, что спокойным разговором от собеседника ничего не добиться, нужно применять угрозы. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, сообщает РИА Новости.

Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press Nikolay Gyngazov, Global Look Press

«К сожалению, мы находимся сейчас вообще эмоционально в мире в состоянии таком, что только угрозами ответных действий можно чего-то реально добиваться», — сказал он и добавил, что тихий разговор до собеседника «не доходит» и выразил сожаление по этому поводу.

Алиханов подчеркнул, российская сторона пытается вернуть разговор касательно снятия запрета транзита грузов через Литву в «экономико логистический ракурс». По его словам, именно в этом ракурсе нужно доходчиво объяснить Европейскому союзу реальное положение дел, и этим они и занимаются.

«Мне кажется, нас услышали, мы уже близки к разрешению», — заявил губернатор.