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1 час назад

Энергетика, здравоохранение, отстаивание справедливости: что обсудил Лавров с властями Вьетнама

ТК «Звезда»иещё 5

Глава российского МИД Сергей Лавров с официальным визитом прибыл во Вьетнам. Он подчеркнул солидарность с вьетнамским народом в самом начале визита в Ханой.

Ключевые партнеры: как прошел визит Лаврова во Вьетнам
Фото: MFA Russia via Globallookpress.comMFA Russia via Globallookpress.com

Российская делегация возложила венки к монументу павшим героям, отдавшим жизни за независимость Вьетнама. И к мавзолею Хо Ши Мина - основателя Коммунистической партии республики.

В доме приемов Правительства в книге почетных гостей министр Лавров написал, что МИД России вместе с вьетнамскими коллегами «отстаивают справедливость в мировых делах на основе принципов Устава ООН».

«Отношения, как вы и сказали, опираются на совместную историю, совместную борьбу за справедливость», - сказал глава МИД России.

В 10 утра по местному времени начались переговоры министров. По словам Буй Тхань Шона, развитие отношений с Москвой - одно из главных направлений во внешней политике страны. Со своей стороны Сергей Лавров отметил, что экономическому сотрудничеству с Ханоем антироссийские санкции, введенные Западом, не мешают.

В прошлом году товарооборот между Россией и Вьетнамом превысил семь миллиардов долларов - это на четверть больше, чем в 2020-ом. Сейчас страны прорабатывают возможности перехода на национальные валюты во взаимных расчетах и объединение платежных систем.

Также в программе визита Сергея Лаврова в Ханой были встречи с Премьер-министром республики и Генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама. Вместе с тем, министр Лавров успел пообщаться и с прессой.

Подробно о том, как прокомментировал глава МИД России выложенную на всеобщее обозрение запись телефонного разговора президентов Франции и России от 20 февраля 2022 года, а также о том, что он сказал на заявления Киева о якобы обстреле Россией своей же территории - в материале Кристины Пастушковой.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,ООН,
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