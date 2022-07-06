Глава МИД: Венгрия физически не может отказаться от энергоносителей РФ

Венгрия физически не может заменить использование российских энергоносителей на другие, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей этой страны Петер Сийярто в интервью телеканалу CNN.

Фото: Деловая газета "Взгляд" Деловая газета "Взгляд"

«Если поставки из России прекратятся, то [у Венгрии] не будет физической возможности их заменить. География определила инфраструктуру. Чтобы поменять каналы поставок, <…> необходимо несколько лет, много денег. Но что важнее – в нынешнем случае несколько лет, пять-шесть-семь лет», – приводит слова Сийярто ТАСС.

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«Поставки энергосырья – это физический вопрос, не философский и не политический. Почему мы запросили исключение из нефтяного эмбарго [ЕС против России]? В случае неполучения [российской нефти] будет физически невозможно поставить в страну достаточное количество нефти», – сказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии.

«Вопрос в том, можете ли вы заменить российские газ и нефть для работы в вашей стране. Сейчас наш ответ «нет». Не потому, что мы не хотим. А потому что это физически невозможно», – отметил Сийярто.

По его словам, в противном случае население Венгрии «будет платить цену» за конфликт на Украине. «Это не наша ответственность. <…> Мы не хотим этого [конфликта], но мы не можем решить это завтра, <…> чтобы заменить российские энергопоставки», – заявил министр.

Напомним, в июне советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан призвал Евросоюз прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине. Он отметил, что чем больше санкций вводит ЕС, тем сильнее это вредит всему блоку, а Европа в конце концов окажется «проигравшей стороной» из-за экономических проблем. Он подчеркнул, что ЕС подошел к моменту, когда становится ясно, что продолжение нынешней стратегии, «по рациональному мышлению», «плохо кончится для Европы».