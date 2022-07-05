Помощник президента и председатель Российского исторического общества Владимир Мединский оценил познания Зеленского по истории и назвал его двоечником из-за принятия в подарок письма Карла XII. Об этом он написал в своем Telegram.
В документе 1711 года шведский король Карл XII дает указания послу в Константинополе признать Запорожскую Сечь независимым государством под руководством гетмана Филиппа Орлика.
«Вот что бывает с двоечниками по истории», — отметил Мединский.
По его словам, принимая подарок, украинский лидер «публично рассыпался в благодарностях» премьер-министру Швеции Магдалене Андерссон.
По мнению Мединского, Карл XII считал Запорожскую Сечь «колонией Швеции».
«Точнее — колонией Польши, которую Карл считал колонией Швеции. То есть вассалом вассала», — пояснил он.
Кроме того, гетман Орлик в итоге «не дождется ни прощения от Петра I, ни поддержки от евросоюзников». «И — цитирую презренную Википедию — "переживая от своего бессилия и позора, так и умрет на чужбине"», — добавил помощник президента России.