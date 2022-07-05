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41 минуту назад

Мединский оценил познания Зеленского по истории и назвал его двоечником

Lenta.ruиещё 1

Помощник президента и председатель Российского исторического общества Владимир Мединский оценил познания Зеленского по истории и назвал его двоечником из-за принятия в подарок письма Карла XII. Об этом он написал в своем Telegram.

В документе 1711 года шведский король Карл XII дает указания послу в Константинополе признать Запорожскую Сечь независимым государством под руководством гетмана Филиппа Орлика.

«Вот что бывает с двоечниками по истории», — отметил Мединский.

По его словам, принимая подарок, украинский лидер «публично рассыпался в благодарностях» премьер-министру Швеции Магдалене Андерссон.

По мнению Мединского, Карл XII считал Запорожскую Сечь «колонией Швеции».

«Точнее — колонией Польши, которую Карл считал колонией Швеции. То есть вассалом вассала», — пояснил он.

Кроме того, гетман Орлик в итоге «не дождется ни прощения от Петра I, ни поддержки от евросоюзников». «И — цитирую презренную Википедию — "переживая от своего бессилия и позора, так и умрет на чужбине"», — добавил помощник президента России.

Политика,Видео,Магдалена Андерссон,Владимир Мединский,
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