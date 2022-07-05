Дума разрешит банкам передавать личные данные в ЕБС без согласия владельцев

Госдума на заседании во вторник проголосовала за поправки, разрешающие финансовым организациям передавать в Единую биометрическую систему (ЕБС) персональные данные россиян без получения их согласия. Такая норма содержится в принятой депутатами во втором чтении редакции законопроекта, регулирующего режим оборота данных государственных информационных систем.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В целях обеспечения возможности использования технологии биометрической идентификации и аутентификации максимальным количеством организаций предусматривается возможность передачи собранных в информационные системы финансовых и иных организаций биометрических персональных данных в ЕБС без получения согласия субъекта персональных данных.

При этом такая передача данных будет осуществляться при условии обязательного уведомления субъекта о факте передачи с предоставлением возможности отказаться от обработки своих биометрических персональных данных в ЕБС.

Как отметил ТАСС первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, передача биометрии в ЕБС будет способствовать расширению ее применения для оплаты товаров и услуг без пластиковых карт. Он напомнил, что сервис ApplePay ушел из РФ, при этом, по словам депутата, российские финансовые институты активно развивают "возможности бесконтактной оплаты".

"Подтверждая свое согласие перед [финансовым] институтом, не нужно будет дополнительное согласие давать для включения в эту единую базу (ЕБС - прим. ТАСС), что правильно, потому что государство, конечно, является надежным источником хранения таких данных", - добавил он.