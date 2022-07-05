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1 час назад

Лавров провел переговоры с главой МИД и президентом в Улан-Баторе. Видео

Александр Кузьмин

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Улан-Батор для встречи с монгольской коллегой Батмунхийн Батцэцэг во вторник.

На кадрах Ruptly главу внешнеполитического ведомства на трапе встречают с традиционным кисломолочным угощением ааруулом.

Главы МИД обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между странами в четырех областях: торгово-экономической, транспортно-инфраструктурной, энергетической и гуманитарной.

"Работа по проекту строительства газопровода Россия-Китая через территорию Монголии, который является частью программы по созданию экономического коридора Монголия-Россия-Китай идет в соответствии с намеченным графиком. Также мы обсудили вопрос о проекте железнодорожных коридоров, соединяющих наших соседей через восточную и западную части Монголии", - заявила Батцэцэг.

Лавров сообщил о планах Москвы и Улан-Батора на укрепление дружбы. По словам министра, страны объединяют "общая история, боевое братство, которые было выковано и закалилось в борьбе с нацизмом и милитаризмом".

Политика,Видео,Сергей Лавров,
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