Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Улан-Батор для встречи с монгольской коллегой Батмунхийн Батцэцэг во вторник.

На кадрах Ruptly главу внешнеполитического ведомства на трапе встречают с традиционным кисломолочным угощением ааруулом.

Главы МИД обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между странами в четырех областях: торгово-экономической, транспортно-инфраструктурной, энергетической и гуманитарной.

"Работа по проекту строительства газопровода Россия-Китая через территорию Монголии, который является частью программы по созданию экономического коридора Монголия-Россия-Китай идет в соответствии с намеченным графиком. Также мы обсудили вопрос о проекте железнодорожных коридоров, соединяющих наших соседей через восточную и западную части Монголии", - заявила Батцэцэг.