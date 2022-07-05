Володин: Украина вынуждает российские войска не останавливаться

Украинские власти делают все для того, чтобы Вооруженные силы России не останавливались на границах Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что российская спецоперация на Украине «закончится в том числе и тогда, когда перестанут наносить удары по мирным городам и селам».

«Они сами ведут все к тому, чтобы наши войска не останавливались на границе Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики — удары [по регионам РФ] наносятся с территории Харьковской области, других регионов [Украины]», - констатировал он.

Спикер Госдумы назвал задачей парламентариев «обеспечить всем необходимым солдат, офицеров» и решить вопросы, связанные с укреплением ВПК. При этом, по словам Володина, Россия даст жесткий ответ на преступные действия ВСУ.

3 июля украинские войска нанесли удары по территории Курской и Белгородской областей ракетами «Точка-У» и беспилотниками «Рейс». По данным Минобороны России, обстрелы со стороны Украины велись по жилым кварталам, где нет военных объектов.