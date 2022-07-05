В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 55.09EUR 57.18
Войти в почту
45 минут назад

Володин: Украина вынуждает российские войска не останавливаться

Алиса Селезнёва

Украинские власти делают все для того, чтобы Вооруженные силы России не останавливались на границах Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что российская спецоперация на Украине «закончится в том числе и тогда, когда перестанут наносить удары по мирным городам и селам».

«Они сами ведут все к тому, чтобы наши войска не останавливались на границе Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики — удары [по регионам РФ] наносятся с территории Харьковской области, других регионов [Украины]», - констатировал он.

Спикер Госдумы назвал задачей парламентариев «обеспечить всем необходимым солдат, офицеров» и решить вопросы, связанные с укреплением ВПК. При этом, по словам Володина, Россия даст жесткий ответ на преступные действия ВСУ.

3 июля украинские войска нанесли удары по территории Курской и Белгородской областей ракетами «Точка-У» и беспилотниками «Рейс». По данным Минобороны России, обстрелы со стороны Украины велись по жилым кварталам, где нет военных объектов.

При обстреле Белгорода погибли четыре человека — один россиянин и трое граждан Украины. Повреждены 11 многоквартирных домов и около 40 частных.

Политика,Видео,Вячеслав Володин,Минобороны России,Госдума,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители