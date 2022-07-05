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1 час назад

Госдума приняла закон о признании ветеранами гражданских участников спецоперации

Lenta.ru

Депутаты Госдумы в третьем окончательном чтении приняли закон закон о признании ветеранами боевых действий гражданских лиц, участвующих в выполнении задач в ходе спецоперации на Украине, передает РИА Новости.

Госдума приняла закон о признании ветеранами гражданских участников спецоперации
Фото:  Госдума РФ Госдума РФ

В нижней палате парламента уточнили, что к таким лицам относятся врачи, ремонтные бригады и другие специалисты. В Думе заверили, что после принятия документа перечисленные категорий смогут получить соответствующие меры социальной поддержки, в частности, налоговые льготы.

Авторами законопроекта выступили депутаты от «Единой России».

В марте Дума приняла закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, соответствующий закон предоставляет военным, которые выполняют задачи в ходе спецоперации на Украине, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), статус ветерана боевых действий.

Согласно документу, это позволит распространить на ветеранов налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей, подчеркнул спикер Госдумы.

Политика,Вячеслав Володин,Единая Россия,Госдума,
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