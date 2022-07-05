В Кремле ответили на вопрос о пародийном ролике Кадырова про Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что в Кремле еще не видели ролик главы Чечни Рамзана Кадырова с пародией на украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Лента.ру».

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Напомним, что 4 июля Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале шуточный ролик, на котором блогер Макс Комикадзе сыграл Зеленского, подписывающего акт капитуляции. В видео «президент» рассказывает о подписании безоговорочной капитуляции «на земле, воде и в воздухе», пока его за плечо держит глава Чечни.

«В Кремле не смотрели пародийный ролик Кадырова о "капитуляции Зеленского"», — сообщил представитель Кремля.