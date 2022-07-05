«Вы зачем это делаете?»: глава Калининградской области обратился к европейцам

Ограничивая транзит в Калининград, Евросоюз (ЕС) действует вражеским образом и ухудшает жизнь миллиона человек. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, его цитирует РИА Новости.

«Вы, европейцы, ставите нас в условия, ограничивающие наши гуманитарные в том числе возможности, существование нормальное. Вы ухудшаете нам ситуацию с точки зрения инфляционного давления. Вы зачем это делаете?» — сказал Алиханов.

Из-за действий ЕС губернатор российского региона усомнился в возможности хорошего отношения к государствам-соседям Калининграда, подчеркнув, что у жителей соседних стран «на уровне человеческого общения» нормальные отношения.

Литва прекратила транзит санкционных товаров в Калининград 18 июня. Как сообщил Алиханов, под санкции попадает большой перечень товаров — от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев впоследствии анонсировал скорый ответ на блокаду Калининграда, отметив, что он будет чувствителен для жителей Литвы.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что работа над решением вопроса с транзитом в регион идет, есть хорошие шансы, что она будет завершена так, как нужно региону и стране. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«Исходя из той информации, которую мы получаем по разным каналам, по разным источникам, мы понимаем, что работа идет и есть хороший шанс, что она будет завершена так, как нужно региону и как нужно нашей стране», — сказал глава региона.

Он добавил, что единственный вариант решения вопроса раз и навсегда — принятие Европейским Союзом нового пакета санкций с исключениями или внесение исключений в действующие пакеты.

«С точки зрения устойчивости юридической позиции, конечно, либо по первому, либо по второму треку надо дойти до конца», — пояснил Алиханов.

В Калининградской области подготовили варианты возможных мер в качестве ответа на запрет сухопутного транзита ряда грузов через Литву. Они переданы в Правительство и Администрацию президента, сообщил губернатор региона Антон Алиханов в интервью «Ведомостям».

Литва 17 июня уведомила Калининград об остановке транзита ряда товаров, которые следуют в регион через территорию этой страны и ранее были включены в санкционный список Евросоюза. Алиханов тогда уточнял, что под запрет подпадают от 40 до 50 процентов списка грузов, которые перевозят между Калининградской областью и другими регионами России.

«Я проект ответных мер подготовил и передал в Правительство и Администрацию президента», — отметил Алиханов.

Он не уточнил, о каких конкретно мерах идет речь, отметив, что у них «различный характер». Он предложил обсуждать разработанные им меры в том случае, если необходимость их принятия будет 100 процентов.

«Нам есть чем экономически ответить, и весьма критично для Литвы», — подчеркнул губернатор Калининградской области.

В то же время, по его мнению, существует возможность, что запрет на транзит будет отменен.

Власти Калининградской области предложат принять ответные меры, если заявленные Евросоюзом сроки решения вопроса с транзитом в регион не будут соблюдены. Об этом РИА Новости заявил губернатор Антон Алиханов.

По его словам, 10 июля будет раскрыт очередной санкционный пакет. Алиханов предположил, что ЕС ориентируются на эту дату в своей работе.

"Чтобы успеть до формального раскрытия по номенклатуре принять исключение для нас", – пояснил Алиханов.

При этом он добавил, что вопрос транзита никуда не денется.

Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, среди них – стройматериалы и металлы.

Позже министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области опубликовало список товаров, которые нельзя перевозить транзитом через Литву. В него вошли 23 раздела.

Среди запрещенных товаров – подходящие для использования в нефтепереработке, продукты из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиационной отрасли или космической промышленности, угольные продукты, торф, алкоголь, парфюмерия, икра и другие.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль ожидает решение Еврокомиссии (ЕК) по перевозке грузов в Калининградскую область с остальной части России через территорию Литвы. По его словам, ЕК хорошо известно обо всех озабоченностях Москвы.

Россия может прибегнуть к крайним экономическим мерам в случае, если Литва не предотвратит блокаду Калининграда. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Если они декларируют это и собираются это делать, у нас есть и крайний ответ экономического рода. Посмотрим, кто сильнее. Что-то мне подсказывает, что мы окажемся сильнее. Но мне бы очень не хотелось в это соревнование вступать. Надеюсь на их благоразумие», — сказал губернатор в интервью РИА «Новости».

Власти Литвы ограничили железнодорожный транзит санкционных товаров в Калининград в июне. Официальные лица страны объясняли это решение санкционной политикой Европейского союза на фоне спецоперации РФ по демилитаризации Украины. Позже губернатор региона сообщил о том, что власти области ведут необходимую работу для решения вопроса с транзитом товаров в регион, передает телеканал 360.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал условие, при котором транспортная инфраструктура Прибалтики может быть уничтожена. Он считает, что ответные санкции России на ограничения Литвы в отношении трафика грузов могут разрушить весь транспортный комплекс прибалтийских стран. Алиханов отметил, что несмотря на налаженные логистические цепочки с Санкт-Петербургом и Ленобластью, большое количество грузов из РФ в калининградские порты шло через Литву, пишут «Ведомости».

Не Калининградская область перевозила в Ленинградскую область и Санкт-Петербург, а Россия в целом перевозила грузы, в том числе транзитные, в наши порты на Балтике. Но все равно есть еще много российских грузов, которые к нам шли через Литву. Поэтому транспортный комплекс Прибалтики в принципе может быть уничтожен в том случае, если Россия применит антисанкции в отношении грузов, которые идут в сторону Прибалтики и из нее, — заявил Алиханов.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление президента Польши Анджея Дуды, назвавшего Балтийское море внутренним бассейном НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Давайте откроем карту, оно не внутреннее море НАТО. Если только они нашу страну туда уже не приняли, может, я отстал, может, Дуда что-то знает, чего я не знаю», — сказал Алиханов.

«Могу Дуде карту даже подарить, там и Крым наш», — добавил он.

Перед началом заседания Совета национальной безопасности Польши Дуда заявил, что в результате присоединения к НАТО Швеции и Финляндии Балтийское море станет внутренним морем альянса и назвал это решение крайне важным для Варшавы.

Финляндия и Швеция 4 июля завершили переговоры о вступлении в НАТО за один раунд, протокол о вступлении должен быть подписан 5 июля в штаб-квартире альянса в Брюсселе. После подписания протоколы будут направлены странам — членам НАТО для ратификации в соответствии с их национальными процедурами.

Страны подали заявки на вхождение в состав альянса 18 мая, однако процесс вступления блокировала Турция, которая потребовала от Стокгольма и Хельсинки объявить террористическими курдские организации. Разногласия удалось разрешить на саммите НАТО в Мадриде 28 июня.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил РИА «Новости», что не видит смысла в переименовании административного центра региона и придании области статуса края.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов 4 июля предложил, учитывая высокое стратегическое значение Калининградской области для страны, подумать о новом названии для Калининграда и придании Калининградской области краевого статуса. По его мнению, Калининград можно было бы переименовать во Владибалтийск, а Калининградскую область — в Балтийский край. Однако решать этот вопрос должны жители региона, подчеркнул лидер партии.

«Советую обратиться к Сергею Миронову за разъяснениями того, в чем содержательная часть этого предложения, кроме изменения названия. Если она есть, то мы готовы послушать», — сказал Алиханов, комментируя предложение Миронова.

По словам губернатора, между областью и краем нет никакой правовой разницы.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что санкции Евросоюза (ЕС), на основании которых республика ограничивает транзит товаров в Калининград, были приняты в апреле, тогда же республика и начала их исполнять. Об этом сообщает TCH.

По словам Ландсбергиса, правительство Литвы не вводили подобные ограничения самостоятельно, а следовали решению ЕС.

Министр подчеркнул, что его страна является частью Евросоюза, поэтому и является одним из государств, которые реализуют санкционные меры против Российской Федерации.

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«И поскольку мы являемся объединением и государством, имеющим правовую основу, если это закон, мы должны его выполнять», — рассказал Ландсбергис.

Литва рассчитывает на то, что Еврокомиссия (ЕК) подготовит однозначно ясные разъяснения по транзиту грузов в Калининградскую область РФ. Об этом заявил во вторник советник президента балтийской республики по вопросам национальной безопасности Кестутис Будрис в эфире радиостанции Žinių radijas.

"Основным критерием разъяснений, которые, как ожидается, на этой неделе подготовит ЕК по вопросу транзита в Калининградскую область, должна быть четкость установок", - сказал он.

По словам советника, в разъяснениях не может быть двусмысленности.

"Всем должны быть понятны принципы регулирования, практика действий и их последствия", - отметил Будрис.