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32 минуты назад

Патрушев назвал цели спецоперации

Елена Прошина

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что цели России на Украине - добиться ее нейтрального статуса, «демилитаризировать и денацифицировать», а также защитить людей от «геноцида со стороны неонацистского режима». Об этом сообщает ТАСС.

Патрушев назвал цели спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Патрушев подчеркнул, что нейтральный статус Украины прописан в ее основном законе.

По его словам, украинские биолаборатории, «задействованные в военно-биологической программе США», намеки на создание ядерного оружия и планы по вступлению в НАТО стали причиной украинского кризиса.

«[Это] создавало существенные угрозы безопасности не только России, но и всего мира», - заявил Патрушев.

Он добавил, что Россия достигнет своих целей в процессе спецоперации, несмотря на военную помощь Запада Украине.

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Во время Каспийского саммита в июне президент РФ Владимир Путин заявил, что боевые действия на Украине идут по плану - войска «спокойно» двигаются и достигают нужных рубежей.

Путин назвал конечной российской целью на Украине освобождение Донбасса и «создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России».

Политика,Николай Патрушев,Владимир Путин,НАТО,Совет безопасности РФ,
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