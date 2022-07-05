Патрушев назвал цели спецоперации

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что цели России на Украине - добиться ее нейтрального статуса, «демилитаризировать и денацифицировать», а также защитить людей от «геноцида со стороны неонацистского режима». Об этом сообщает ТАСС.

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Патрушев подчеркнул, что нейтральный статус Украины прописан в ее основном законе.

По его словам, украинские биолаборатории, «задействованные в военно-биологической программе США», намеки на создание ядерного оружия и планы по вступлению в НАТО стали причиной украинского кризиса.

«[Это] создавало существенные угрозы безопасности не только России, но и всего мира», - заявил Патрушев.

Он добавил, что Россия достигнет своих целей в процессе спецоперации, несмотря на военную помощь Запада Украине.

Во время Каспийского саммита в июне президент РФ Владимир Путин заявил, что боевые действия на Украине идут по плану - войска «спокойно» двигаются и достигают нужных рубежей.