Патрушев назвал цели спецоперации

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что цели России на Украине - добиться ее нейтрального статуса, «демилитаризировать и денацифицировать», а также защитить людей от «геноцида со стороны неонацистского режима». Об этом сообщает ТАСС.
Патрушев подчеркнул, что нейтральный статус Украины прописан в ее основном законе.
По его словам, украинские биолаборатории, «задействованные в военно-биологической программе США», намеки на создание ядерного оружия и планы по вступлению в НАТО стали причиной украинского кризиса.
«[Это] создавало существенные угрозы безопасности не только России, но и всего мира», - заявил Патрушев.
Он добавил, что Россия достигнет своих целей в процессе спецоперации, несмотря на военную помощь Запада Украине.
Во время Каспийского саммита в июне президент РФ Владимир Путин заявил, что боевые действия на Украине идут по плану - войска «спокойно» двигаются и достигают нужных рубежей.
Путин назвал конечной российской целью на Украине освобождение Донбасса и «создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России».