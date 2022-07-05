Патрушев заявил об активизации реваншистских устремлений Японии

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Япония активизирует реваншистские устремления в отношении Курил за счет создания новых военных блоков. Его слова приводит ТАСС.

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«Обстановка в пограничной сфере на территории Дальневосточного округа формируется в условиях наращивания США и их союзниками военного присутствия в Арктическом и Азиатско-Тихоокеанском регионах», — указал политик в ходе совещания по вопросам национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе.

Ранее стало известно, что Япония впервые с 2003 года официально обозначила российские южные Курилы незаконно оккупированными северными территориями. Такой термин был упомянут в представленной правительству «Синей книге по дипломатии» МИД страны.

В марте Россия отказалась продолжать переговоры по мирному договору с Японией, соответствующее решение было принято в ответ на недружественные действия Токио и введение односторонних санкций, заявило Министерство иностранных дел.

После этого генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно обвинил Москву в том, что она перекладывает ответственность за ухудшение японско-российских отношений на Токио.