Япония обратилась к Москве из-за указа Путина по «Сахалину-2»

Правительство Японии попросило Москву разъяснить указ президента России Владимира Путина о нефтегазовом проекте «Сахалин-2», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление глава японского МИД Ёсимаса Хаяси.
По его словам, «Сахалин-2» играет важную роль в обеспечении стабильных поставок энергоресурсов в страну. При этом смена оператора на российского не означает, что поставки энергоносителей с Сахалина сразу же прекратятся.
«Однако, в настоящее время проводится детальный анализ информации о том, как в рамках этого указа будут соблюдаться права японских компаний, а также какое влияние это окажет на поставки СПГ в Японию», — отметил министр.
Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что Токио выясняет конкретные сроки исполнения решения российского лидера о назначении российской компании оператором нефтегазового проекта «Сахалин-2».
Напомним, 30 июня Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в топливо-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. Он предписал сменить оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy и передать имущество компании в собственность России.