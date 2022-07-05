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1 час назад

В России предложили подарить президенту Польши карту мира

Елена Прошина

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что готов подарить лидеру Польши Анджею Дуде географическую карту мира, сообщает РИА Новости.

В России предложили подарить президенту Польши карту мира
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так глава региона отреагировал на слова польского президента о том, что Балтийское море является внутренним морем Североатлантического альянса. Алиханов пошутил, что не знал о якобы приёме России в НАТО.

«Ну давайте откроем карту, оно не внутреннее море НАТО. Если только они нашу страну туда уже не приняли, может, я отстал, может, президент Польши Анджей Дуда что-то знает, чего я не знаю, — поделился губернатор.

По его словам, на подаренной карте Дуда может заметить, что и Крым также является российским.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Балтийское море в будущем должно стать внутренним морем НАТО. По его словам, решение принять в Альянс Финляндию и Швецию стало очень важным шагом для развития Альянса. Глава государства выразил надежду, что все страны — члены НАТО ратифицируют соглашение.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что после вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс Балтийское море может стать новой ареной для соперничества на военном уровне.

Дипломат предупредил, что Россия не станет просто так отдавать пространства Балтийского, Баренцева и некоторых других морей, странам НАТО не следует «даже мечтать» о таком шаге Москвы.

Политика,Антон Алиханов,Александр Грушко,Анджей Дуда,НАТО,
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