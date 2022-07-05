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1 час назад

Патрушев сообщил о критических нарушениях НАТО

Елена Прошина

Решение Североатлантического альянса объявить Россию врагом и сопутствующие этому действия НАТО ведут к эскалации напряженности и дестабилизируют безопасность Европейского континента, сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

Патрушев сообщил о критических нарушениях НАТО
Фото: ТАССТАСС

«Военная инфраструктура НАТО приближается к нашим границам, активно наращиваются военные силы и средства на восточном фланге. Приняты решения о вступлении в альянс Финляндии и Швеции. Создан новый военный блок AUKUS», — заявил Патрушев, выступая на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности РФ на Дальнем Востоке.

«Эти решения и действия не только ведут к эскалации напряженности и дестабилизации европейской безопасности, но и явно противоречат основополагающему акту Россия — НАТО, который, кстати, де-юре продолжает действовать», — отметил секретарь Совбеза.

Он также отметил, что Вашингтон отказался вести с Москвой конструктивный диалог по вопросу стратегической стабильности.

«Россия, отстаивающая свои национальные интересы и суверенитет, объявлена США и их союзниками врагом, что отражено в доктринальных документах, в том числе принятых на саммите НАТО в Мадриде», — напомнил Патрушев.

Политика,Николай Патрушев,НАТО,Совет безопасности РФ,
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