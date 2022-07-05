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2 часа назад

В Калининградской области решили вопрос с транзитом

Lenta.ru

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что работа над решением вопроса с транзитом в регион идет, есть хорошие шансы, что она будет завершена так, как нужно региону и стране. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

В Калининградской области решили вопрос с транзитом
Фото: пресс-служба губернатора Калининградской областипресс-служба губернатора Калининградской области

«Исходя из той информации, которую мы получаем по разным каналам, по разным источникам, мы понимаем, что работа идет и есть хороший шанс, что она будет завершена так, как нужно региону и как нужно нашей стране», — сказал глава региона.

Он добавил, что единственный вариант решения вопроса раз и навсегда — принятие Европейским Союзом нового пакета санкций с исключениями или внесение исключений в действующие пакеты.

«С точки зрения устойчивости юридической позиции, конечно, либо по первому, либо по второму треку надо дойти до конца», — пояснил Алиханов.

18 июня Литва прекратила в Калининград транзит некоторых товаров, попавших под санкции Евросоюза. Местный губернатор Антон Алиханов уточнил, что ограничительные меры коснулись от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительных материалов, цемента и металлов.

Политика,Антон Алиханов,ЕС,
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