Украине предрекли потерю почти всех территорий

От Украины в скором времени может остаться не более трех областей. Такого мнения придерживается член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Так он прокомментировал заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который предложил использовать конфискованные российские активы для восстановления Украины.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Луганская и Донецкая область почти полностью наши. Пройдет немного времени, и от киевского режима, от государства Украина могут остаться 2-3 области, поэтому передавать наши активы будет просто некому, а лидеры стран, призывающие к аресту российского имущества, придут осенью просить газ», — передает его слова telegram-канал «Дума ТВ».

Он также уверен в силах российской армии на этой территории. Белик убежден, что «цели и задачи на Украине будут выполнены».

После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести вынужденную спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Из-за этого западные страны ввели против России жесткие санкции, часть из которых касалась заморозки на иностранных счетах активов Центробанка РФ в размере 300 млрд долларов США.