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1 час назад

Депутат Госдумы предрек потерю Украиной почти всех территорий

Ura.Ru

От Украины в скором времени может остаться не более трех областей. Такого мнения придерживается член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Так он прокомментировал заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который предложил использовать конфискованные российские активы для восстановления Украины.

Украине предрекли потерю почти всех территорий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Луганская и Донецкая область почти полностью наши. Пройдет немного времени, и от киевского режима, от государства Украина могут остаться 2-3 области, поэтому передавать наши активы будет просто некому, а лидеры стран, призывающие к аресту российского имущества, придут осенью просить газ», — передает его слова telegram-канал «Дума ТВ».

Он также уверен в силах российской армии на этой территории. Белик убежден, что «цели и задачи на Украине будут выполнены».

После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести вынужденную спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Из-за этого западные страны ввели против России жесткие санкции, часть из которых касалась заморозки на иностранных счетах активов Центробанка РФ в размере 300 млрд долларов США.

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Шмыгаль предлагал использовать российские деньги для восстановления Украины. Всего, отметил он, для восстановления этой территории нужно 750 миллиардов долларов, отмечает «Национальная служба новостей». Также он предложил в качестве источников финансирования гранты и льготные кредиты международных финансовых организаций, инвестиции и деньги из бюджета страны, дополняет MK.RU.

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