Госдума рассмотрит законопроект о наказании за госизмену

Государственная дума РФ рассмотрит во втором чтении законопроект об уголовной ответственности за госизмену. Об этом сообщили в палате по итогам Совета Госдумы.

«Данный законопроект предусматривает лишения свободы на 7 лет со штрафом в размере до 2,5 миллиона рублей за публичные призывы, направленные на действие против безопасности России », — пишет РИА «Новости».

Кроме того, данным документом переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта также приравнивается к госизмене. Рассмотреть законодательный проект планируют на пленарном заседании от 5 июля.

Ранее комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству порекомендовал принять во втором чтении законопроект, согласно которому государственной изменой является переход на сторону противника в условиях вооруженных действий, участие в которых принимает Россия. Решение комитета появилось в распоряжении СМИ. Комитет предложил Совету Думы включить законопроект в рассмотрение во втором чтении 5 июля. Кроме того, в поправке предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы за пропаганду нацистской символики.