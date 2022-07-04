В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 55.09EUR 57.18
Войти в почту
37 минут назад

Госдума рассмотрит законопроект о наказании за госизмену

Ura.Ru

Государственная дума РФ рассмотрит во втором чтении законопроект об уголовной ответственности за госизмену. Об этом сообщили в палате по итогам Совета Госдумы.

Госдума рассмотрит законопроект о наказании за госизмену
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Данный законопроект предусматривает лишения свободы на 7 лет со штрафом в размере до 2,5 миллиона рублей за публичные призывы, направленные на действие против безопасности России», — пишет РИА «Новости».

Кроме того, данным документом переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта также приравнивается к госизмене. Рассмотреть законодательный проект планируют на пленарном заседании от 5 июля.

Ранее комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству порекомендовал принять во втором чтении законопроект, согласно которому государственной изменой является переход на сторону противника в условиях вооруженных действий, участие в которых принимает Россия. Решение комитета появилось в распоряжении СМИ. Комитет предложил Совету Думы включить законопроект в рассмотрение во втором чтении 5 июля. Кроме того, в поправке предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы за пропаганду нацистской символики.

Политика,Общество,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители