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44 минуты назад

В МИД РФ обвинили Зеленского в пиаре на российском газе

Ura.Ru

Предложение Киева заместить газ РФ на электроэнергию Украины похоже на пиар-акцию. Об этом заявил постоянный председатель РФ при ЕС Владимир Чижов.

В МИД РФ обвинили Зеленского в пиаре на российском газе
Фото: ReutersReuters

«Это скорее пиаровская акция, которая явно не является результатом экспертной проработки», — сказал Чижов в ходе пресс-конференции, организованной МИА «Россия сегодня».

Постпред считает, что данное предложение как минимум плохо проработано,

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уверенно заявил, что Киев сможет заместить часть российского газа в Евросоюз путем поставок электроэнергии с Украины. По его словам, Украина начала значительный экспорт электричества на территорию ЕС, в Румынию. Также в начале июня Зеленский говорил о том, что Украина откажется от экспорта газа и угля из-за подготовки к новому отопительному сезону.

Политика,Владимир Зеленский,Владимир Чижов,МИД России,ЕС,
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