Путин согласился с предложением Шойгу

Президент России Владимир Путин заявил, что наградит высокими государственными наградами генерал-полковника Александра Лапина и генерал-майора Эседуллу Абачева. Они получат звания Героев России. Об этом пишет РБК.

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Отмечается, что войска под их командованием полностью освободили территорию Луганской Народной республики.

«С предложением [главы Минобороны Сергея Шойгу] о присвоении командующему группировки «Центр» генерал-полковнику Лапину и заместителю командующего Восьмой армии Южного военного округа генерал-майору Абачеву званий Героя России согласен. Соответствующий указ президента сегодня же будет подписан», - подчеркнул Владимир Путин.

Глава России, кроме того, предложил наградить всех военнослужащих, отличившихся в ходе боевых действий в ЛНР. Он уточнил, что хорошо проявившие себя подразделения «должны отдохнуть и нарастить свои боевые возможности», сообщает издание «Газета.Ru».