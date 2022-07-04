Путин согласился с предложением Шойгу

Президент России Владимир Путин заявил, что наградит высокими государственными наградами генерал-полковника Александра Лапина и генерал-майора Эседуллу Абачева. Они получат звания Героев России. Об этом пишет РБК.
Отмечается, что войска под их командованием полностью освободили территорию Луганской Народной республики.
«С предложением [главы Минобороны Сергея Шойгу] о присвоении командующему группировки «Центр» генерал-полковнику Лапину и заместителю командующего Восьмой армии Южного военного округа генерал-майору Абачеву званий Героя России согласен. Соответствующий указ президента сегодня же будет подписан», - подчеркнул Владимир Путин.
Глава России, кроме того, предложил наградить всех военнослужащих, отличившихся в ходе боевых действий в ЛНР. Он уточнил, что хорошо проявившие себя подразделения «должны отдохнуть и нарастить свои боевые возможности», сообщает издание «Газета.Ru».
Путин добавил, что войсковым группировкам «Восток» и «Запад» следует выполнять поставленные перед ними задачи. Он выразил надежду, что «на их направлении все будет проходить так же, как и на луганском происходило до настоящего времени».