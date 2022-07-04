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1 час назад

Алиханов прокомментировал идею переименования Калининграда

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал идею переименовать Калининград и область.

Алиханов прокомментировал идею переименования Калининграда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Советую обратиться к Сергею Миронову за разъяснениями того, в чём содержательная часть этого предложения, кроме изменения названия. Если она есть, то мы готовы послушать», — цитирует его РИА Новости.

Алиханов уточнил, что между краем и областью не существует никакой правовой разницы.

«В чём основной смысл, не очень понятно», — заключил Алиханов.

Ранее глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск, а Калининградскую область — в Балтийский край.

Политика,Антон Алиханов,Сергей Миронов,
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