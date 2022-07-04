Миронов предложил новое название для Калининграда

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с газетой Янтарный край предложил подумать о новом названии для Калининграда, а также о повышении статуса области, которая имеет для России стратегическое значение.

«Калининград можно назвать, например, Владибалтийском. А Калининградскую область переименовать в, соответственно, Балтийский край», — сказал чиновник.

Он пояснил, что такое название сразу дает понять, что речь идет о форпосте на крайнем западном рубеже России. При этом Миронов подчеркнул, что решать этот вопрос должны жители региона.

4 июля 1946 года Кенигсбергская область была переименована в Калининградскую.