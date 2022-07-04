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59 минут назад

Миронов предложил новое название для Калининграда

Газета.Ruиещё 4

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с газетой Янтарный край предложил подумать о новом названии для Калининграда, а также о повышении статуса области, которая имеет для России стратегическое значение.

«Калининград можно назвать, например, Владибалтийском. А Калининградскую область переименовать в, соответственно, Балтийский край», — сказал чиновник.

Он пояснил, что такое название сразу дает понять, что речь идет о форпосте на крайнем западном рубеже России. При этом Миронов подчеркнул, что решать этот вопрос должны жители региона.

4 июля 1946 года Кенигсбергская область была переименована в Калининградскую.

В Литве объяснили блокаду Калининграда

Ранее сообщалось, что россияне столкнулись с серьезными трудностями при покупке билетов на поезда дальнего следования в направлении Калининграда. Дефицит билетов на поезда между Калининградом, Москвой и Петербургом наблюдается с начала летнего сезона.

Политика,Видео,Сергей Миронов,Справедливая Россия,
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