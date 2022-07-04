Миронов предложил новое название для Калининграда

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с газетой Янтарный край предложил подумать о новом названии для Калининграда, а также о повышении статуса области, которая имеет для России стратегическое значение.
«Калининград можно назвать, например, Владибалтийском. А Калининградскую область переименовать в, соответственно, Балтийский край», — сказал чиновник.
Он пояснил, что такое название сразу дает понять, что речь идет о форпосте на крайнем западном рубеже России. При этом Миронов подчеркнул, что решать этот вопрос должны жители региона.
4 июля 1946 года Кенигсбергская область была переименована в Калининградскую.
Ранее сообщалось, что россияне столкнулись с серьезными трудностями при покупке билетов на поезда дальнего следования в направлении Калининграда. Дефицит билетов на поезда между Калининградом, Москвой и Петербургом наблюдается с начала летнего сезона.