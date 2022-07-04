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1 час назад

В Госдуме предложили переименовать Калининград

Lenta.ru

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил поразмышлять о переименовании Калининграда в соответствии с современными реалиями и отечественными традициями. Об этом пишет газета «Янтарный край».

В Госдуме предложили переименовать Калининград
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Политик считает, что городу можно присвоить название Владибалтийск, а Калининградской области — Балтийский край.

«Из этого названия сразу становится ясно, что речь идет о форпосте на крайнем западном рубеже нашей родины, которая протянулась от Тихого океана до Балтики», — заявил депутат ГосдГосдумы и добавил, что соответствующее решение должны принимать местные жители.

Отмечается, что ровно 76 лет назад, 4 июля 1946 года, Кенигсбергская область переименована в Калининградскую.

18 июня Литва прекратила в Калининград транзит ряда товаров, которые попали под санкции Евросоюза. Местный губернатор Антон Алиханов отметил, что ограничительные меры коснулись от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Москва настроена решительно в ситуации с транспортной блокадой Калининграда, но она не спешит с принятием решений.

Политика,Антон Алиханов,Сергей Миронов,Дмитрий Песков,Госдума,ЕС,
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