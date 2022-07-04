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4 минуты назад

Медведев оценил освобождение ЛНР

Елена Прошина

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал важным событием освобождение Луганской народной республики (ЛНР). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Медведев оценил освобождение ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Предвижу, что на этом фоне наши европейские «друзья», у которых снесло крышу от вида чужой крови, разнообразные урсулы, трасс и прочие боррели, будут и дальше призывать Украину к идти до победного конца. А возбужденные украинские власти – в кокаиновом восторге продолжать игру в международную поддержку и проявлять «жесткую» решимость вернуть все, что потеряно», - написал Медведев.

При этом он отметил, что действия Киева будут напрасными, так как «надо было раньше думать». Сейчас же Медведев посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому вспомнить слова Цицерона: Abiit, excessit, evasit, erupit… («Ушел, скрылся, спасся, бежал», - прим.)

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Силы ВС РФ Народной милиции ЛНР окружили Лисичанск — последний город бывшей Луганской области, находившийся под контролем украинских силовиков. Общая площадь освобожденных за сутки территорий составила 182 кв. км.

Политика,Владимир Зеленский,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Верховный суд,Совет безопасности РФ,
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