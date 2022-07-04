Медведев оценил освобождение ЛНР

«Предвижу, что на этом фоне наши европейские «друзья», у которых снесло крышу от вида чужой крови, разнообразные урсулы, трасс и прочие боррели, будут и дальше призывать Украину к идти до победного конца. А возбужденные украинские власти – в кокаиновом восторге продолжать игру в международную поддержку и проявлять «жесткую» решимость вернуть все, что потеряно», - написал Медведев.