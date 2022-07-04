Председатель Совфеда РФ Дмитрий Медведев сказал, что Зеленскому следует вспомнить Цицерона. Об этом он написал в своем telegram-канале.

В частности Медведев отметил, что Запад, у которого «снесло крышу от вида чужой крови» будет и дальше призывать Украину к войне. А власти Украины, по его словам — будут продолжать играть в международную поддержку, проявляя решимость вернуть все потерянное.