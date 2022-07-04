«Мнения никто не спросит»: Лавров о положении Финляндии в НАТО

Если США решат разместить инфраструктуру НАТО в Финляндии, мнения у финского министра иностранных дел Пекки Хаависто никто не спросит. Как сообщает газета «Известия», об этом в ходе пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Если там решат американцы размещать военную инфраструктуру НАТО, я не думаю, что господина министра кто-то спросит», — прокомментировал он слова Хаависто о том, что на территории государства в настоящий момент нет необходимости размещать базы НАТО.
Напомним, что 3 июля СМИ сообщили о планах использовать аэропорт в финском городе Лаппеэнранта в Южной Карелии в качестве возможной базы НАТО. Мэр города Киммо Ярву выразил мысль, что появление базы подарит Южной Карелии надежду и поможет создать «ощущение безопасности и уверенности» у местных предпринимателей.
Ранее, 1 июля, процесс ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО запустили в Германии.