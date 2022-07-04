В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
28 минут назад

«Мнения никто не спросит»: Лавров о положении Финляндии в НАТО

Елена Прошина

Если США решат разместить инфраструктуру НАТО в Финляндии, мнения у финского министра иностранных дел Пекки Хаависто никто не спросит. Как сообщает газета «Известия», об этом в ходе пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мнения никто не спросит»: Лавров о положении Финляндии в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если там решат американцы размещать военную инфраструктуру НАТО, я не думаю, что господина министра кто-то спросит», — прокомментировал он слова Хаависто о том, что на территории государства в настоящий момент нет необходимости размещать базы НАТО.

Напомним, что 3 июля СМИ сообщили о планах использовать аэропорт в финском городе Лаппеэнранта в Южной Карелии в качестве возможной базы НАТО. Мэр города Киммо Ярву выразил мысль, что появление базы подарит Южной Карелии надежду и поможет создать «ощущение безопасности и уверенности» у местных предпринимателей.

Володин заявил о последствиях размещение базы НАТО в Финляндии

Ранее, 1 июля, процесс ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО запустили в Германии.

Политика,Пекка Хаависто,Сергей Лавров,МИД России,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители