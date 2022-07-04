Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что из-за высылки дипломатов российское посольство в Болгарии не может нормально работать. Об этом сообщает РИА Новости.

Уходящий в отставку болгарский премьер Кирилл Петков ранее решил выслать 70 российских дипломатов и сотрудников из числа техперсонала. Он утверждал, что высылаемые дипломаты «работали под прикрытием» и занимались деятельностью, несовместимой с их статусом.

Президент Болгарии Румен Радев призывал пересмотреть это решение.

В МИД РФ заявили, что Россия может дать на высылку дипломатов «ассиметричный» ответ.

«По нашей оценке, по оценке министерства иностранных дел, нормально работать посольство не в состоянии практически уже сейчас», - подчеркнул Лавров.

Он заявил, что Россия «ответит болгарским коллегам взаимностью».