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38 минут назад

В МИД сделали заявление о работе посольства в Болгарии

Мария Иванова

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что из-за высылки дипломатов российское посольство в Болгарии не может нормально работать. Об этом сообщает РИА Новости.

Уходящий в отставку болгарский премьер Кирилл Петков ранее решил выслать 70 российских дипломатов и сотрудников из числа техперсонала. Он утверждал, что высылаемые дипломаты «работали под прикрытием» и занимались деятельностью, несовместимой с их статусом.

Президент Болгарии Румен Радев призывал пересмотреть это решение.

Президент Болгарии призвал пересмотреть отношения с Москвой

В МИД РФ заявили, что Россия может дать на высылку дипломатов «ассиметричный» ответ.

«По нашей оценке, по оценке министерства иностранных дел, нормально работать посольство не в состоянии практически уже сейчас», - подчеркнул Лавров.

Он заявил, что Россия «ответит болгарским коллегам взаимностью».

Российский посол в Болгарии Элеонора Митрофанова сообщала, что поставит перед властями РФ вопрос о закрытии посольства.

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