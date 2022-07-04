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1 час назад

Лавров обвинил США в неприкрытом грабеже

Мария Иванова

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал блокировку активов стран американскими властями неприкрытым грабежом. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление Лавров сделал по итогам переговоров с министром иностранных дел Венесуэлы Карлосом Фариа.

По словам Лаврова, они с Фариа сошлись во мнении, что блокировка активов - «неприкрытый грабеж неугодных режимов в духе Дикого Запада» и грубое нарушение социально-экономических прав.

Министр добавил, что США пытаются подорвать основы венесуэльской экономики, но безуспешно, а Россия продолжит поддерживать Венесуэлу.

Резервы России были заморожены США и ЕС после начала украинского кризиса. В правительстве РФ заявляли, что речь идет о примерно $300 млрд - половине золотовалютных резервов страны.

Кроме того, в ЕС заморозили активы российских бизнесменов более чем на $30 млрд, в том числе почти семь миллиардов долларов в виде яхт, вертолетов, недвижимости и произведений искусства. В США и ЕС обсуждают возможность конфискации этого имущества в польщу Украины.

Сергей Лавров,МИД России,Правительство РФ,ЕС,
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