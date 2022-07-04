Лавров обвинил США в неприкрытом грабеже

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал блокировку активов стран американскими властями неприкрытым грабежом. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление Лавров сделал по итогам переговоров с министром иностранных дел Венесуэлы Карлосом Фариа.

По словам Лаврова, они с Фариа сошлись во мнении, что блокировка активов - «неприкрытый грабеж неугодных режимов в духе Дикого Запада» и грубое нарушение социально-экономических прав.

Министр добавил, что США пытаются подорвать основы венесуэльской экономики, но безуспешно, а Россия продолжит поддерживать Венесуэлу.

Резервы России были заморожены США и ЕС после начала украинского кризиса. В правительстве РФ заявляли, что речь идет о примерно $300 млрд - половине золотовалютных резервов страны.