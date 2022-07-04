Кадыров опубликовал шуточное видео с капитулировавшим«Зеленским»

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале шуточный ролик, на котором блогер Макс Комикадзе сыграл президента Украины Владимира Зеленского, подписывающего акт капитуляции. В съемках также приняли участие пранкеры Вован и Лексус.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На кадрах видно, как «Зеленский» рассказывает о подписании безоговорочной капитуляции «на земле, воде и в воздухе», пока его за плечо держит Кадыров. В конце он ставит свою подпись и говорит: «Ахмат сила!».

«Убедительная просьба не забрасывать видео злобными комментариями, во избежание сердечного инфаркта и без того перепуганного человека», — добавил глава Чечни, пообещав скорое продолжение.