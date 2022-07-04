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1 час назад

Кадыров опубликовал шуточное видео с капитулировавшим«Зеленским»

Елена Прошина

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале шуточный ролик, на котором блогер Макс Комикадзе сыграл президента Украины Владимира Зеленского, подписывающего акт капитуляции. В съемках также приняли участие пранкеры Вован и Лексус.

Кадыров опубликовал шуточное видео с капитулировавшим«Зеленским»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На кадрах видно, как «Зеленский» рассказывает о подписании безоговорочной капитуляции «на земле, воде и в воздухе», пока его за плечо держит Кадыров. В конце он ставит свою подпись и говорит: «Ахмат сила!».

«Убедительная просьба не забрасывать видео злобными комментариями, во избежание сердечного инфаркта и без того перепуганного человека», — добавил глава Чечни, пообещав скорое продолжение.

Напомним, что ранее Кадыров показал трофейную технику и шевроны «ичкерийцев» («Чеченская республика Ичкерия» — запрещенная в России террористическая организация), пообещав найти их на Украине и наказать. Он подчеркнул, что «дешайтанизация» Украины неизбежна.

Политика,Владимир Зеленский,Рамзан Кадыров,
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