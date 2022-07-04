Глава Чечни Разман Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале пародию на президента Владимира Зеленского, подписывающего капитуляцию в Киеве.
«Я, действующий президент Украины, (...) соглашаюсь на безоговорочную капитуляцию всех наших вооруженных сил на суше, на море и в воздухе, а также всех сил, которые сейчас находятся под украинским командованием», — говорит «Зеленский» на видео.
Кадыров в подписи к видео пояснил, что пародийный ролик снят при поддержке пранкеров Вована и Лексуса — Владимира Кузнецова и Алексея Столярова. Роль президента Украины исполнил его коллега, комик Максим Комикадзе.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал шевроны «ичкерийцев» и заявил о неизбежной «дешайтанизации» Украины.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.