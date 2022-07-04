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6 минут назад

Путин: участвовавшие в освобождении ЛНР подразделения должны отдохнуть

RT на русскомиещё 1

Президент России Владимир Путин заявил, что участвовавшие в освобождении Луганской Народной Республики подразделения должны отдохнуть и нарастить возможности.

Путин предоставил отдых участникам освобождении ЛНР
Фото: ReutersReuters

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу.

«Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности», — сказал Путин.

Также Шойгу доложил российскому лидеру о потерях ВСУ за две недели в ходе операции по освобождению Лисичанска.

Шойгу озвучил потери украинской армии на встрече с Путиным

3 июля министр обороны России доложил президенту России об освобождении Луганской Народной Республики.

Политика,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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