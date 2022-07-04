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26 минут назад

Медведев назвал освобождение территории ЛНР важным событием в ходе спецоперации

ТАССиещё 2

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал освобождение территории Луганской Народной Республики важным событием в ходе специальной военной операции РФ на Украине.

Медведев заявил о важности освобождения ЛНР в ходе СВО
Фото: ТАССТАСС

"Освобождение территории ЛНР - важное событие в ходе специальной военной операции", - написал он в понедельник в своем Telegram-канале.

Европа на фоне новостей про освобождение российскими войсками территории ЛНР будет и дальше призывать Украину "к войне до победного конца", считает Медведев.

"Предвижу, что на этом фоне (новостей об освобождении российскими войсками территории ЛНР - прим. ТАСС) наши европейские "друзья", у которых снесло крышу от вида чужой крови, <...> будут и дальше призывать Украину к войне до победного конца. А возбужденные украинские власти - <...> продолжать игру в международную поддержку и проявлять "жесткую" решимость вернуть все, что потеряно", - написал он.

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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