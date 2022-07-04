Медведев заявил о важности освобождения ЛНР в ходе СВО

"Предвижу, что на этом фоне (новостей об освобождении российскими войсками территории ЛНР - прим. ТАСС) наши европейские "друзья", у которых снесло крышу от вида чужой крови, <...> будут и дальше призывать Украину к войне до победного конца. А возбужденные украинские власти - <...> продолжать игру в международную поддержку и проявлять "жесткую" решимость вернуть все, что потеряно", - написал он.