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1 час назад

В Кремле рассказали о ходе спецоперации

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что боевые действия на Украине идут в соответствии с планом. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, спецоперация продвигается «в соответствии с имеющимися планами и корректировками».

В конце июня президент РФ Владимир Путин заявил, что события на Украине развиваются в соответствии с российским планом - войска «спокойно» достигают нужных рубежей.

Он призвал не говорить о сроках завершения операции. Сроки связаны с интенсивностью боевых действий, а от интенсивности зависят потери, отмечал президент.

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Путин подчеркивал, что доверяет тактике, которую выбирают российские военные.

«Я, конечно, верховный главнокомандующий, но я все-таки не заканчивал академию Генерального штаба. Я доверяю людям, которые являются профессионалами», - заявил он

Политика,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Военная академия генштаба,
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