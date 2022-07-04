В Кремле рассказали о ходе спецоперации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что боевые действия на Украине идут в соответствии с планом. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, спецоперация продвигается «в соответствии с имеющимися планами и корректировками».

В конце июня президент РФ Владимир Путин заявил, что события на Украине развиваются в соответствии с российским планом - войска «спокойно» достигают нужных рубежей.

Он призвал не говорить о сроках завершения операции. Сроки связаны с интенсивностью боевых действий, а от интенсивности зависят потери, отмечал президент.

Путин подчеркивал, что доверяет тактике, которую выбирают российские военные.