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1 час назад

Песков анонсировал встречу Путина с Шойгу

Елена Прошина

В понедельник, 4 июля, президент РФ Владимир Путин встретится с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«В ближайшее время, в ближайшие минуты у президента с докладом будет министр обороны Шойгу. Эту встречу мы покажем», - сказал Песков.

Представитель Кремля также добавил, что другие встречи и совещания в этот день носят внутренний характер.

Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР

Ранее стало известно, что Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР. Он отметил, что в результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами. Самыми крупными пунктами стали Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора. Общая площадь освобожденных территорий составила 182 кв. км.

Политика,Видео,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Верховный суд,
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