В понедельник, 4 июля, президент РФ Владимир Путин встретится с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
«В ближайшее время, в ближайшие минуты у президента с докладом будет министр обороны Шойгу. Эту встречу мы покажем», - сказал Песков.
Представитель Кремля также добавил, что другие встречи и совещания в этот день носят внутренний характер.
Ранее стало известно, что Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР. Он отметил, что в результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами. Самыми крупными пунктами стали Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора. Общая площадь освобожденных территорий составила 182 кв. км.