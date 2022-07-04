В понедельник, 4 июля, президент РФ Владимир Путин встретится с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«В ближайшее время, в ближайшие минуты у президента с докладом будет министр обороны Шойгу. Эту встречу мы покажем», - сказал Песков.

Представитель Кремля также добавил, что другие встречи и совещания в этот день носят внутренний характер.