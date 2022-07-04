Президент России Владимир Путин не будет в этом году поздравлять коллегу Джо Байдена и американцев с Днем независимости. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По его словам, это связано с тем, что текущий год «стал кульминацией недружественной политики в отношении нашей страны со стороны Соединенных Штатов».

«Поэтому, конечно, в этих условиях вряд ли это можно считать целесообразным — направление такого поздравительного послания», — подчеркнул Песков.