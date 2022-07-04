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19 минут назад

Кремль раскрыл планы Путина на поздравление Байдена с Днем независимости

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин не будет в этом году поздравлять коллегу Джо Байдена и американцев с Днем независимости. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По его словам, это связано с тем, что текущий год «стал кульминацией недружественной политики в отношении нашей страны со стороны Соединенных Штатов».

«Поэтому, конечно, в этих условиях вряд ли это можно считать целесообразным — направление такого поздравительного послания», — подчеркнул Песков.

Напомним, что по подсчетам CNN, в этом году празднование 4 июля станет самым дорогим в истории — по сравнению с прошлым годом рядовой американец потратит на традиционную барбекю-вечеринку на 12% больше из-за инфляции. Байден же в свою очередь обвиняет в возросших ценах действия России на Украине.

Политика,Видео,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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