В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
33 минуты назад

Папа Римский посетит Россию и Украину

Lenta.ru

Папа Римский Франциск вскоре после визита в Канаду посетит Россию и Украину. Об этом понтифик рассказал в интервью агентству Reuters.

Папа Римский посетит Россию и Украину
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

«Я хотел бы поехать [в Киев], но сначала я хотел посетить Москву. Мы обменялись сообщениями [с российскими властями] по этому поводу, потому что я подумал, что если президент России [Владимир Путин] выделит мне немного времени, то [эта встреча] будет способствовать делу мира», — рассказал глава католической церкви. Он добавил, что на данный момент поездка планируется на сентябрь.

3 мая Франциск заявил, что готов отправиться в Москву для встречи с президентом России. По его словам, спустя 20 дней после начала российской спецоперации на территории Украины он направил в Кремль послание о том, что хочет приехать в Москву. В свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что никаких конкретных договоренностей так и не было достигнуто.

Политика,ФРАНЦИСК,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Католическая церковь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители