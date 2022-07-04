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1 час назад

Сергей Кириенко посетил Херсон

Lenta.ru

Заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Херсон. Вместе с главой областной Военно-гражданской администрации (ВГА) Владимиром Сальдо и его замом Кириллом Стремоусовым он провел совещание по вопросам ЖКХ, сельского хозяйства, здравоохранения и социальной сферы. Об этом Стремоусов сообщил в своем Telegram-канале.

Сергей Кириенко посетил Херсон
Фото: TelegramTelegram

Замглавы ВГА отметил, что Кириенко также посетил пункты выдачи паспортов, сим-карт, аптеку, магазин и недавно открывшееся отделение российского Промсвязьбанка (ПСБ).

«По результатам совещания принято решение, что количество пунктов выдачи паспортов будет увеличено в самое ближайшее время многократно. Такие же задачи поставлены и перед сотовыми операторами — увеличить количество пунктов выдачи херсонцам сим-карт», — заявил Стремоусов.

По его словам, в аптеке Кириенко рассказали о поступлении новых лекарств — некоторые из которых давно не завозились, а других не было вообще. Замглавы ВГА уточнил, что сотрудники ожидают новую партию лекарств из России.

«После наших мероприятий мне поневоле вспомнилось интересное место из Библии, когда великий ветхозаветный пророк Илия роптал на Господа и жаловался ему, почему он не изничтожит беззаконников и страшных грешников, на что Господь ему отвечает, перечисляя, что его нет в громких событиях он говорит, что Бог в “веянии тихого ветера” — "Глас хлада тонка и тамо Господь"», — заметил Стремоусов и провел параллель с Россией, «которая заходит уже в таких вещах и деталях, настолько повсеместно, что действительно понимаешь», что она тут навсегда.

2 июля Сергей Кириенко посетил крупнейшую шахту Донецкой народной республики «Комсомолец Донбасса».

Политика,Сергей Кириенко,Администрация Президента РФ,Промсвязьбанк,
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