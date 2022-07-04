Сергей Кириенко посетил Херсон

«После наших мероприятий мне поневоле вспомнилось интересное место из Библии, когда великий ветхозаветный пророк Илия роптал на Господа и жаловался ему, почему он не изничтожит беззаконников и страшных грешников, на что Господь ему отвечает, перечисляя, что его нет в громких событиях он говорит, что Бог в “веянии тихого ветера” — "Глас хлада тонка и тамо Господь"», — заметил Стремоусов и провел параллель с Россией, «которая заходит уже в таких вещах и деталях, настолько повсеместно, что действительно понимаешь», что она тут навсегда.