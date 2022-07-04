Росгвардейцы нашли в доме генерала СБУ документы ОБСЕ

"Дорогостоящее убранство дома, а точнее настоящего дворца, свидетельствовало о наличии крупных источников финансирования бывшего руководителя СБУ в Херсонской области. В здании обнаружены документы, принадлежащие миссии международной наблюдательной организации ОБСЕ на Украине, из которых следует, что представители иностранной миссии располагались в Херсоне, пользовались личным покровительством Савченко. Также частое присутствие сотрудников ОБСЕ в этом доме подтверждено показаниями свидетелей из числа местных жителей", - сказали в ведомстве.