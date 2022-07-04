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2 часа назад

Росгвардия нашла доказательства работы наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб

ТАССиещё 11

Спецназ Росгвардии обнаружил в Херсонской области документы, подтверждающие работу наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Росгвардейцы нашли в доме генерала СБУ документы ОБСЕ
Фото: ТАССТАСС

"При проведении адресных мероприятий спецназовцы Росгвардии обнаружили в доме бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области генерала Вячеслава Савченко документы международной наблюдательной организации ОБСЕ, которые свидетельствуют о сотрудничестве с украинскими спецслужбами", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что на улице Буденного в Херсоне спецназовцы Росгвардии досмотрели фешенебельный особняк украинского генерала.

"Дорогостоящее убранство дома, а точнее настоящего дворца, свидетельствовало о наличии крупных источников финансирования бывшего руководителя СБУ в Херсонской области. В здании обнаружены документы, принадлежащие миссии международной наблюдательной организации ОБСЕ на Украине, из которых следует, что представители иностранной миссии располагались в Херсоне, пользовались личным покровительством Савченко. Также частое присутствие сотрудников ОБСЕ в этом доме подтверждено показаниями свидетелей из числа местных жителей", - сказали в ведомстве.

Также росгвардейцы изъяли рукописную схему мест дислокации подразделений Вооруженных сил РФ в Республике Крым, Ростовской, Смоленской, Белгородской и Воронежской областях.

"Это в очередной раз подтверждает ведение сотрудниками миссии разведывательных мероприятий в интересах украинских спецслужб, а также спецслужб стран НАТО. Документы переданы в компетентные органы. Они свидетельствуют о длительном и тесном сотрудничестве международной организации с руководством Украины, которое выходило за официальные рамки и декларируемые задачи", - заключили в Росгвардии.

Политика,Росгвардия,НАТО,СБУ,ОБСЕ,
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