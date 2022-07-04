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45 минут назад

Володин назвал последствия размещения базы НАТО в Финляндии

Алиса Селезнёва

Мэр финского Лаппеэнранты, который предложил разместить в городе базу НАТО, ошибается в своих расчетах и ставит под удар жителей. Об этом заявил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин заявил о последствиях размещение базы НАТО в Финляндии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По его мнению, это создаст чувство безопасности. Ошибается. В случае начала боевых действий удары наносятся в первую очередь по военной инфраструктуре противника», - напомнил политик.

По мнению Володина, размещение баз НАТО не только не защитит ни Финляндию, ни Швецию, а, наоборот, «поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура».

Ранее Швеция и Финляндия решили отказаться от нейтралитета и передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу. Против присоединения скандинавских стран выступила Турция.

НАТО раскололось на три лагеря из-за России

В ходе переговоров основные претензии турецких властей были сняты. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что перед вступлением в НАТО Швеция должна выдать Анкаре 73 членов Рабочей партии Курдистана, которых турецкие власти считают террористами.

Политика,Йенс Столтенберг,Реджеп Эрдоган,Вячеслав Володин,Рабочая партия Курдистана,НАТО,Госдума,
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