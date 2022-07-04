Володин заявил о последствиях размещение базы НАТО в Финляндии

Мэр финского Лаппеэнранты, который предложил разместить в городе базу НАТО, ошибается в своих расчетах и ставит под удар жителей. Об этом заявил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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«По его мнению, это создаст чувство безопасности. Ошибается. В случае начала боевых действий удары наносятся в первую очередь по военной инфраструктуре противника», - напомнил политик.

По мнению Володина, размещение баз НАТО не только не защитит ни Финляндию, ни Швецию, а, наоборот, «поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура».

Ранее Швеция и Финляндия решили отказаться от нейтралитета и передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу. Против присоединения скандинавских стран выступила Турция.