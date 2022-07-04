Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что российские экономические санкции способны уничтожить транспортный комплекс Литвы и других стран Прибалтики. Об этом он рассказал в интервью «Ведомостям».

Алиханов рассказал, что власти региона подготовили проект ограничений в ответ на блокировку транзита грузов в Калининград. Документ направлен в правительство и президенту РФ.

Губернатор заявил, что в документ включены «меры различного характера», о которых власти расскажут подробно, если «необходимость их принятия будет сто процентов».

«Транспортный комплекс Прибалтики в принципе может быть уничтожен в том случае, если Россия применит антисанкции в отношении грузов, которые идут в сторону Прибалтики и из нее», - сказал Алиханов.

По мнению губернатора, экономические санкции против Литвы были бы гораздо эффективнее, чем применение силы. Он сравнил экономические меры с нейтронным оружием.

«Россия может сделать так, что половины экономики Литвы не будет», - подчеркнул Алиханов.

Он отметил, что пока власти РФ рассчитывают, что Литва и ЕС откажутся от ограничений на транзит.

С 18 июня Литва из-за санкций ЕС запретила железнодорожный транзит части грузов с основной территории РФ в Калининградскую область. Запрет касается угля, металлов, цемента, древесины, стройматериалов и высокотехнологичных изделий. После 10 августа к этим товарам могут добавиться нефтепродукты.

Грузы в Калининград сейчас доставляют по морю паромами.