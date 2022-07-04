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24 минуты назад

Посол РФ в Китае: Россия выступает за расширение состава СБ ООН

Вечерняя Москваиещё 1

Российский посол в КНР Андрей Денисов заявил, что Совет безопасности ООН нужно расширить за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки. Такое мнение он выразил в понедельник, 4 июля.

Россия выступила за расширение состава СБ ООН
Фото: EPAEPA

По мнению Денисова, расширение сделает Совбез ООН более демократичным.

Дипломат также добавил, что в настоящее время орган превратился в арену, с которой транслируется пропаганда.

— Моя страна выступает за расширение состава СБ ООН на основе широкого консенсуса, — отметил посол.

При этом он уточнил, что Россия выступает против включения в СБ ООН Германии и Японии, так как это никак не повлияет на баланс в организации, передает РИА Новости.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в пятницу, 1 июля, заявил, что Украина обратилась в Международный суд ООН, обвинив Москву в нарушении Конвенции о предупреждении геноцида на фоне специальной операции. При этом в Министерстве иностранных дел РФ ранее уже отмечали, что спецоперация на Украине проводится на основании права на самооборону по статье 51 Устава ООН.

Политика,Дмитрий Кулеба,Андрей Денисов,МИД России,Совбез ООН,ООН,
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