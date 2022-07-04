В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
59 минут назад

Губернатор Калининградской области подготовил проект ответа на блокаду Литвы

ТК «Звезда»иещё 4

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов направил свое видение ответных мер на организованную Литвой блокаду региона. Отмечено, что губернатор передал проект ответных мер в Администрацию президента и правительство России.

Губернатор Калининградской области подготовил проект ответа на блокаду Литвы
Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look PressNikolay Gyngazov, Global Look Press

«Я проект ответных мер подготовил и передал в Правительство и Администрацию президента», - сообщил Алиханов изданию «Ведомости».

Он сообщил, что с 2016 года регион готовился и просчитывал «сценарии работы территории в обособленном режиме».

Губернатор Калининградской области также уточнил, что речь идет о «мерах различного характера». Однако подчеркнул, что это - «весьма критичные для Литвы» экономические шаги.

Он не стал уточнять суть направленных предложений, сказав, что они будут обсуждаться в том случае, «если необходимость их принятия будет 100%».

Ранее правительство Германии потребовало от Литвы снять запрет на транзит российских товаров в Калининград. Позже в Литве сочли поражением позицию Евросоюза по вопросу транзита российских грузов в данный эксклав России.

Политика,Санкции,Антон Алиханов,Правительство РФ,ЕС,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители