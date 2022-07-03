Захарова призвала Байдена попросить о помощи Путина

«Что-то я запуталась совсем. Он же [президент США Джо Байден] вместе со своей командой называл цены на бензин „путинскими“ и обвинял в их росте лично [президента России Путина] Владимира Владимировича. Тогда, по этой логике, о снижении цен и просить надо не американских предпринимателей, а Путина, нет?», — написала Захарова в своем telegram-канале.