Захарова призвала Байдена попросить о помощи Путина

Если американский лидер Джо Байден ранее обвинял президента России Владимира Путина в росте цен на бензин в США, то по логике, о снижении цен на топливо необходимо просить лично у Путина. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Что-то я запуталась совсем. Он же [президент США Джо Байден] вместе со своей командой называл цены на бензин „путинскими“ и обвинял в их росте лично [президента России Путина] Владимира Владимировича. Тогда, по этой логике, о снижении цен и просить надо не американских предпринимателей, а Путина, нет?», — написала Захарова в своем telegram-канале.
Представитель МИД РФ напомнила, что ранее Байден в соцсетях призвал бизнесменов немедленно снизить стоимость топлива на АЗС. Политик уверена, что о снижении цен на бензин, по логике, нужно просить у российского лидера Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что Байден обвинил президента России Владимира Путина в росте цен на бензин на Западе. Путин ответил на обвинение, он заявил, что вся ответственность за экономический кризис лежит на западных политиках. Бывший советник экс-президента США Джорджа Буша, Карл Роув заявил, что к кризису в США привел личный провал Байдена.
Штаты запретили импорт российской нефти и газа из-за спецоперации РФ на Украине. Инфляция в Америке достигла рекордных показателей. Ранее американский лидер Джо Байден признал, что санкции Запада против РФ ударили по мировому энергетическому рынку.