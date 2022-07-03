«Им не поздоровится». Реакция Москвы на обстрелы Белгорода и Курска

«По информации на текущий момент, четыре человека погибли. Один из них гражданин РФ, трое — граждане Украины. То есть правительство Украины убивает граждан Украины на территории России, и это абсолютный верх цинизма. Четыре человека ранены, один из них — 10-летний ребенок. Их жизни ничего не угрожает. Будет необходимость — отправим в Москву. Договоренность об этом есть, но пока в этом необходимости нет», — рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.