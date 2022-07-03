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24 минуты назад

«Им не поздоровится». Реакция Москвы на обстрелы Белгорода и Курска

Газета.Ru

Число погибших в результате ночного обстрела Белгорода со стороны ВСУ выросло до четырех, трое из них — граждане Украины. Глава региона Вячеслав Гладков также сообщил о 60 поврежденных домах. СК возбудил уголовное дело, а в МИД РФ предостерегли Киев от «продолжения провокаций». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

«Им не поздоровится». Реакция Москвы на обстрелы Белгорода и Курска
Фото: ТАССТАСС

МИД России в воскресенье, 3 июля, прокомментировал ночные обстрелы Белгорода и Курска со стороны украинских сил. По данным Минобороны России, в Белгороде были сбиты средствами ПВО три ракеты «Точка-У», в Курске — два беспилотника. Обломки одной из сбитых ракет упали на жилой дом в Белгороде.

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«Цель киевского режима – нанесение ударов неуправляемым оружием по жилым кварталам городов. Так происходит уже не в первый раз.

Мы понимаем, что эти действия режима в Киеве не просто согласованы с его западными кураторами, а скорее всего подсказаны ими. Делается это для того, чтобы подтолкнуть нас к нанесению ответных ударов подобного рода, а потом еще больше раскручивать антироссийскую истерию.

Мы до сих пор воздерживаемся от таких шагов, но будем очень внимательно следить за развитием ситуации. Тем, кто действует подобным образом, следует знать, что в случае продолжения провокаций им не поздоровится», — приводятся на сайте МИД России слова Марии Захаровой.

По последним данным, число погибших после обстрела в Белгороде выросло до четырех, трое из них — граждане Украины и один — россиянин. В Курске никто не пострадал.

«По информации на текущий момент, четыре человека погибли. Один из них гражданин РФ, трое — граждане Украины. То есть правительство Украины убивает граждан Украины на территории России, и это абсолютный верх цинизма. Четыре человека ранены, один из них — 10-летний ребенок. Их жизни ничего не угрожает. Будет необходимость — отправим в Москву. Договоренность об этом есть, но пока в этом необходимости нет», — рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона выразил соболезнования семьям погибших при утреннем ЧП в Белгороде.

«Я хотел высказать слова искреннего соболезнования всем семьям, к которым сегодня пришло горе. Вы должны помнить, что мы всегда с вами и всегда готовы решить все вопросы, которые есть у вас», — отметил он.

Политика,Вячеслав Гладков,Мария Захарова,Минобороны России,МИД России,Правительство Украины,
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