"Когда осуществляются звонки на высшем уровне, <...> то это, конечно, конфиденциальная история, <...> естественно, это закрытые переговоры. <...> Оказалось, что пару месяцев назад, когда Макрон звонил президенту России, <…> весь разговор записывала журналистская камера с журналистами, которые сидели и все это снимали. <…> Это пример того, что именно так они понимают слово "дипломатия", - сказала она, комментируя документальный фильм французского режиссера Ги Лагаша "Президент, Европа и война" о шагах Макрона по урегулированию украинского конфликта, в котором были показаны кадры телефонного разговора Макрона и Путина.