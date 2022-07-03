В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
18 минут назад

"Им не поздоровится": МИД пригрозил Украине после удара по Белгороду

Илья Родин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в эфире телеканала «Россия-24», что Москва примет жесткие меры по отношению к Киеву и «его западным кураторам», если провокации на российской территории будут продолжаться. Свое заявление она сделала, комментируя удар ВСУ по Белгороду.

"Им не поздоровится": МИД пригрозил Украине после удара по Белгороду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мария Захарова подчеркнула, что российские власти до настоящего времени «воздерживались от таких шагов», но будут «очень внимательно следить за развитием ситуации». Она добавила, что те, «кто действует подобным образом», то есть, наносит удары по российским городам, пожалеют об этом.

Есть погибшие: Появились подробности о ночном обстреле Белгорода

«Тем, кто действует подобным образом, следует знать, что в случае продолжения провокаций им не поздоровится», - заявила Захарова.

Она отметила, что в МИД отчетливо понимают, что «действия режима в Киеве не просто согласованы с его западными кураторами, а, скорее всего, подсказаны ими». По ее мнению, ВСУ обстреливают российские города с той целью, чтобы заставить РФ принять ответные аналогичные меры. И, после этого, «еще больше раскручивать антироссийскую истерию».

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие в ночь на воскресенье, 3 июля, нанесли ракетный удар по Белгороду и Курску. По данным Минобороны РФ, целью обстрела было мирное гражданское население.

Политика,Мария Захарова,Минобороны России,МИД России,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители