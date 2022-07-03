"Им не поздоровится": МИД пригрозил Украине после удара по Белгороду

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в эфире телеканала «Россия-24», что Москва примет жесткие меры по отношению к Киеву и «его западным кураторам», если провокации на российской территории будут продолжаться. Свое заявление она сделала, комментируя удар ВСУ по Белгороду.

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Мария Захарова подчеркнула, что российские власти до настоящего времени «воздерживались от таких шагов», но будут «очень внимательно следить за развитием ситуации». Она добавила, что те, «кто действует подобным образом», то есть, наносит удары по российским городам, пожалеют об этом.

«Тем, кто действует подобным образом, следует знать, что в случае продолжения провокаций им не поздоровится», - заявила Захарова.

Она отметила, что в МИД отчетливо понимают, что «действия режима в Киеве не просто согласованы с его западными кураторами, а, скорее всего, подсказаны ими». По ее мнению, ВСУ обстреливают российские города с той целью, чтобы заставить РФ принять ответные аналогичные меры. И, после этого, «еще больше раскручивать антироссийскую истерию».