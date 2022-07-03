Захарова высмеяла смену адреса посольства США на координаты

— Странно, когда только началось обсуждение смены их адреса, они были очень позитивно настроены на тему Донбасса и заявили буквально следующее: «Страна должна знать своих героев». А теперь вон как все оборачивается. С другой стороны, менять свое мнение на противоположное — в культуре современной внешней политики США, — написала дипломат в своем Telegram-канале.