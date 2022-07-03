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30 минут назад

Посольство США в Москве удалило свой адрес с сайта

Илья Родин

Посольство Соединенных Штатов Америки в Москве убрало адрес со своего официального сайта. Это решение было принято после того, как территория рядом с дипломатическим ведомством была переименована в площадь Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом пишет ТАСС.

Посольство США в Москве удалило свой адрес с сайта
Фото: ТАССТАСС

В агентстве заметили, что вместо адреса на американском портале теперь выставлены координаты здания (55,75566° N, 37,58028° E). Прежнее местоположение посольства осталось только во вкладке сайта, где опубликован список различных американских организаций в России. Там значится «Большой Девятинский переулок, д. 8».

Журналисты отметили, что популярный сервис «Google Карты» на данный момент не изменил адрес московского диппредставительства США. Сотрудники портала «Яндекс.Карты» оказались оперативнее, они уже произвели соответствующие правки.

Агентство напомнило, что вопрос о переименовании площади возле здания посольства был вынесен на общегородское голосование. Москвичи решили назвать ее в честь ДНР.

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